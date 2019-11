Flavius contestat după eșecul neașteptat cu Gloria Buzău: „Sincer, chiar nu mi se pare drept!”

18:30

Mai mulți români care alcătuiesc o bandă în Belgia sunt suspecții principali în cazul dispariției unei statui din centrul orașului Bruges, arată Brussels Times. Poliția ar avea indicii că românii au sustras o statuie care era amplasată lângă o fântână din piața Zand, din centrul orașului Bruges. Grupul ar fi vinovat de mai multe furturi […] The post O grupare de români e bănuită că a furat o statuie din bronz de 5 tone, din Bruges appeared first on Cancan.ro.