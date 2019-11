GSP LIVE // VIDEO Ciprian Panait a fost invitatul lui Victor Vrînceanu în această dimineață » Vezi AICI emisiunea integrală

22:20

Gaziantep, echipa lui Marius Șumudică, a făcut egal pe terenul lui Antalyaspor, 1-1, fiind egalat în minutul 84. După meci, antrenorul român s-a declarat mulțumit de rezultat și a spus că în iarnă are nevoie de transferuri. „În această ligă e foarte greu să câștigi. Nu e ușor să câștigi. Am jucat cu o echipa care avea nevoie de puncte. Nu a fost ușor, mai ales că am jucat fără 4 jucători. În prima repriză am avut un penalty clar. ...