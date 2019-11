Saveta Bogdan, mărturii dureroase despre soțul Mariei Cârneci care s-a stins: “Era un om extraordinar care o iubea”

23:10

Un nou cuplu se prefigurează în showbiz-ul românesc! Fostul ”păpușel” al Biancăi Drăgușanu și-a asumat noua iubită, cu toate că, în urmă cu ceva timp, s-a ferit să fie fotografiat de mână cu aceasta. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care confirmă noua relație în care este implicat Tristan Tate. (CITEȘTE […] The post Fostul ”păpușel” al Biancăi Drăgușanu și-a asumat noua iubită! Avem imaginile care confirmă relația! appeared first on Cancan.ro.