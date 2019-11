Zlatan Ibrahimovic se întoarce în Europa. Echipa surpriză cu care urmează să semneze suedezul

11:00

Zero gravitaţie, zero probleme pentru mecanicii echipei de Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing. După ce în acest sezon a doborât 3 recorduri de viteză la pit stop-urile terestre, Aston Martin Red Bull Racing a doborât un nou record, unul spaţial, la altitudinea de 10.000 de metri, gravitaţie zero, la bordul Ilyushin Il-76 MDK, avionul de antrenament al astronauţilor: un pit stop complet, realizat sub 20 de secunde, în gravitaţie zero.