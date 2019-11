Juventus – Atletico: “Ṣefia” Grupei D se decide la Torino!

08:20

Surpriză de proporții pe „Ilie Oană" în runda a XIX-a a Ligii a 2-a. Petrolul Ploiești a cedat la limită, scor 1-0 (0-0) duelul cu Gloria Buzău, unicul gol al confruntării fiind marcat de Valentin Munteanu în minutul 49. Eșecul înregistrat cu formația lui Ilie Stan a pus capăt unei serii șapte partide consecutive fără […]