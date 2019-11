"Durere şi glorie", considerat de revista Time drept cel mai bun film din 2019

11:00

Celebrul fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic, despre care s-au vehiculat numeroase destinaţii după despărţirea de Los Angeles Galaxy, ar putea ajunge în ţara natală, la Hammarby, echipă clasată pe locul al treilea în ediţia recent încheiată a campionatului naţional.Ibrahimovic a postat un scurt clip pe contul său de Instagram în care apare tricoul verde al clubului din Stockholm şi pe spate numele său, fără alte comentarii. View this post on Instagram @hammarbyfotboll A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Nov 25, 2019 at 10:36pm PST Zlatan Ibrahimovic, jucător la FC Barcelona în stagiunea 2009-2010, postase luna trecută un alt mesaj ambiguu pe Instagram: "Bună, Spania! Ghici ce, mă întorc". View this post on Instagram You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to www.bethard.es. Don't forget to play responsibly, www.jugarbien.es. A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Oct 31, 2019 at 2:15am PDT De asemenea, mai multe persoane cu nume în lumea fotbalului au afirmat că atacantul scandinav va ajunge în campionatul Italiei, la AC Milan.În ciuda vârstei sale (38 ani), Zlatan Ibrahimovic continuă să rămână un jucător bine cotat, după ce a reuşit să impresioneze în Liga nord-americană de fotbal (MLS), unde a înscris în total 54 de goluri şi a oferit 17 pase decisive în 58 de partide disputate pentru Los Angeles Galaxy.Hammarby IF a terminat pe locul al treilea în ediţia trecută a campionatului Suediei, cu 65 de puncte, devansată de Djurgardens IF, 66 puncte, şi Malmoe FF, 65 puncte. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)