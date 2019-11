Sprijin din România după cutremurul puternic din Albania, care a fost urmat de 22 de replici, una dintre ele a avut magnitudinea de 5,8

08:40

Oficialii formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe au contestat vehement arbitrajul lui Sebastian Colțescu la finalul meicului pierdut la Ovidiu cu 4-1 (2-1) cu Viitorul Constanța. Centralul din Craiova i-a decimat pe covăsneni dictând două eliminări împotirva lor în minutele 33 și 36, Răzvan Tincu și Bouhenna fiind eliminați pentru cumulul cartonașelor galbene. În total Colțescu