Incendiu violent în Teleorman. S-au trezit în flăcări și fum gros

Proiectul de lege pentru legalizarea cultivării, comerțului și utilizării canabisului în scopuri medicinale a trecut tacit de Senat. Vezi AICI ce afecțiuni pot fi tratate cu marijuana. Dacă legea va fi adoptată, pacienții care suferă de epilepsie, depresie, anxietate, chiar diabet, alzheimer sau parkinson ar putea beneficia de tratamente pe bază de marijuana. Camera Deputaților este for […]