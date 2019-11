Costel Corduneanu, umilință maximă. Ce i-au făcut angajații lui Cătălin Moroșanu

09:00

Băncile comerciale au anunţat, ieri, cursuri de schimb pentru euro – la vânzare – între 4,79 lei şi 4,84 lei. Moneda europeană începe ziua la 4,77 lei, aproape de nivelul anunţat ieri la cursul BNR. Euro este tranzacţionat (la 8.15 a.m.) la 4,7730 lei, faţă de 4,7722 lei, nivelul de ieri anunţat de BNR. Pe […] The post Curs valutar 26 noiembrie. Ce se întâmplă cu leul în această dimineață appeared first on Cancan.ro.