Patzaichin, decorat cu Ordinul ''Steaua României'': Pentru mine este un vis frumos acest ordin extraordinar

Ivan Patzaichin, legendă a sportului românesc şi internaţional, a primit marţi, când împlineşte 70 de ani, cea mai înaltă decoraţie a statului român, Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Cavaler, din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, cu prilejul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, în semn de recunoaştere şi profundă preţuire pentru performanţele sportive de excepţie şi pentru contribuţia semnificativă adusă sportului românesc în ţară şi în străinătate.Ivan Patzaichin, vizibil emoţionat la ceremonia la care au luat parte printre alţii ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, secretarul general al COSR, George Boroi, preşedintele FR de Handbal, Alexandru Dedu, preşedintele FR de Haltere, Nicu Vlad, i-a oferit şefului statului o pagaie de lemn cu care i-a urat să conducă cât mai bine ambarcaţiunea României: ''În semn de recunoştinţă, vă ofer o pagaie făcută de meşterul nostru şi vă doresc să vâsliţi cât mai bine la conducerea României"''Mai emoţionat ca acum nu cred că am fost vreodată. Dar vă mulţumesc pentru acest ordin extraordinar, pentru mine este un vis frumos pe care orice om din ţara asta doreşte să-l primească. Mă bucur că aţi pomenit de sport, pentru că sportul m-a făcut o personalitate, prin sport am ajuns unde am ajuns, prin sport am promovat România şi de fiecare dată am purtat tricolorul pe piept cu mare bucurie, cu satisfacţie şi cu mândrie. Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă şi foarte puţină lume ştie că nu am început aproape nimic cu dreptul, de fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva, şi trebuia să reiau lupta, să lupt din nou să realizez ceea ce mi-am propus'', a declarat cvadruplul campion olimpic la canoe din 1968, 1972, 1980 şi 1984. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO''Onorăm astăzi un simbol naţional, o legendă vie, care a oferit românilor mai momente de mândrie şi bucurie - Ivan Patzaichin. Semnificaţia acestei ceremonii se potriveşte foarte bine cu cea a alegerilor prezidenţiale de acum două zile. Iată, aşa a fost să fie, la primul eveniment public după scrutinul din 24 noiembrie, când românii au fost campionii pro-democraţie, să-l sărbătorim pe cel care a intrat în istoria olimpismului drept 'campionul cu pagaia ruptă'. Ivan Patzaichin a urmat principiul fundamental al oricărui învingător de ieri sau de astăzi. Dacă ai un vis şi crezi în puterea ta de a-l îndeplini, nimic nu îţi poate sta în cale, nici măcar ciotul de vâslă'', a declarat preşedintele Iohannis în cuvântul său.Preşedintele României a promis că sportul va fi trecut pe lista priorităţilor şi se va bucura de o susţinere importantă: ''Doar amintind performanţele dvs remarcabile, putem intui câtă hotărâte, perseverenţă şi efort au fost necesare pentru a le atinge. Aţi reuşit să deveniţi cvadruplu campion olimpic şi să câştigaţi zeci de medalii la competiţiile mondiale, europene şi balcanice. Vi s-au atribuit pe bună dreptate titulaturile de cel mai bun canoist din istoria României şi de mare sportiv al lumii. Ivan Patzaichin a făcut performanţă într-o epocă foarte diferită de cea de astăzi. În prezent, sportivii români au nevoie nu doar de astfel de modele de performanţă, precum Ivan Patzaichin, ci au nevoie şi de susţinerea fermă şi concretă din partea statului pentru a putea obţine rezultate. Din păcate, şi am spus aceste lucruri de multe ori, guvernanţii de până acum nu au aşezat sportul pe lista priorităţilor naţionale, dar nu intenţionăm să rămânem în urmă, ci va trebui să îndreptăm lucrurile şi în acest domeniu. Guvernul recent instalat a înţeles că sportul de performanţă trebuie susţinut de la cel mai înalt nivel. Aştept un plan concret cât mai curând şi sunt convins că rezultatele nu vor întârzia să apară''.Klaus Iohannis a subliniat şi activitatea fostului campion în prezervarea tradiţiilor şi Deltei Dunării: ''Sunteţi simbolul unei generaţii de campioni olimpici care au scris istoria sportului românesc, dar, dincolo de toate acestea, sunteţi un om care nu a uitat nicio clipă locul de unde a plecat. Aţi revenit în mijlocul oamenilor din Deltă pentru a încerca să contribuiţi la restabilirea echilibrului şi armoniei în relaţia omului cu natura, o relaţie de care adesea uităm să ne îngrijim. Astăzi, sunteţi un adevărat ambasador al sportului, al Deltei Dunării, al tradiţiilor şi valorilor româneşti, prin felul special în care reuşiţi să îmbinaţi domenii precum sportul, ecoturismul, ecologia şi antreprenoriatul, inspiraţi români de toate vârstele. Vă sunt recunoscător pentru că vă dedicaţi cu atâta energie promovării ecoturismului, mişcării în aer liber şi naturii. În încheiere, vă urez din toată inima: La mulţi ani şi multă sănătate!".Cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968 (Mexic), 1972 (Munchen), 1980 (Moscova) şi 1984 (Los Angeles), Patzaichin împlineşte în 26 noiembrie 70 de ani. Ca antrenor, Patzaichin a cucerit trei medalii de argint la Campionatele Europene de la Poznan şi o medalie de aur şi una de bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney. Ivan Patzaichin a fost declarat Sportivul Secolului XX de Federaţia Internaţională de Kaiac-Canoe.AGERPRES (A, AS-autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres