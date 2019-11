Carmen Tănase se mută definitiv din România: “Iau şi animalele cu mine. Costă foarte mult”. În ce țară va locui

09:40

S-au scurs momente de groază în această dimineață într-o intersecție importantă din București! Un tramvai plin cu călători s-a izbit de o dubă, iar în urma impactului violent, doi oameni au ajuns la spital. La scurt timp de la producerea accidentului rutier, circulația în zonă a fost blocată.