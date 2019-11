Metoda bancnotei de 5 lei! Cum să pui bani deoparte lunar

09:50

Întâmplare neobișnuită în Sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un bărbat a anunțat la numărul de urgență 112 că a descoperit, în apartamentul bunicii sale, un… obuz. Culmea, pensionara habar nu avea ce reprezenta obiectul pe care îl ținea în casă, iar totul se putea transforma într-o tragedie. Bineînțeles că s-au făcut tot felul de […]