MEC precizează că rectificarea bugetară nu va afecta activitatea sistemului de educaţie

Discuţiile autorităţilor cu patronatele şi sindicatele pe tema formula de calcul a salariului minim vor continua în perioada următoare, a anunţat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a subliniat că asemenea decizii "nu pot fi luate peste noapte".Aceasta a precizat, de asemenea, că discuţiile cu privire la formula de calcul a salariului minim vor fi reluate de la 1 ianuarie 2020, pentru eventuale îmbunătăţiri în anii care urmează."Până la această şedinţă a Consiliului Naţional Tripartit, care tocmai s-a încheiat, am avut mai multe preconsultări. În această săptămână premergătoare şedinţei am intrat deja în dialog cu confederaţiile sindicale şi cu cele patronale cu referire la eventuale analize, studii pe care le-au făcut, evaluări, în ceea pe priveşte impactul creşterii salariului minim, respectiv a unei formule de calcul, aşa cum Comisia Europeană ne şi cere, pe care dânşii eventual ar fi putut-o contura. Mi-au pus la dispoziţie toate aceste materiale, dincolo de dialogul permanent pe care l-am avut, şi i-am asigurat că punctele lor de vedere au ajuns la grupul de lucru coordonat de Cancelaria Prim ministrului. Şedinţa tocmai s-a încheiat. Având în vedere acest mod de lucru transparent şi deschis dialogului, de îndată ce reprezentanţii Guvernului, prin vocea şefului Cancelariei, au făcut o prezentare a celor trei scenarii pe care le-am luat în calcul, intervenţiile dânşilor au fost punctuale", a explicat ministrul Muncii, la sfârşitul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit (CNT).Violeta Alexandru a apreciat dialogul cu partenerii sociali ca fiind unul constructiv şi a anunţat pentru săptămâna viitoare o nouă reuniune a CNT."Apreciem că a fost un dialog constructiv. Au preluat materialul pus la dispoziţie cu argumente de ordin bugetar, cu argumente care ţin de obiectivul pe care îl avem şi anume acela al creşterii puterii de cumpărare. Au luat act de materialul prezentat, cu toate argumentele pentru fiecare scenariu în parte şi am convenit asupra analizării acestuia în perioada următoare, astfel încât următoarea şedinţă a Consiliului Naţional Tripartit să aibă loc săptămâna viitoare, marţi", a menţionat ea.Şeful de la Muncă a precizat că discuţiile cu privire la formula de calcul a salariului minim vor fi reluate din ianuarie, întrucât nu se doreşte luarea de decizii "peste noapte"."De asemenea, în şedinţa pe care am avut-o, am identificat împreună şi alte teme care sunt presante pentru partenerii noştri sociali. Ele vor face obiectul unei conferinţe de presă separate, dar personal mi-am luat angajamente clare privind redeschiderea discuţiilor privind Legea dialogului social, care suscită un larg interes din partea patronatelor şi sindicatelor, am discutat despre necesitatea începerii din luna ianuarie cu un orizont de timp mai lung de cât am putut să oferim pentru acest proiect vizând creşterea salariului minim - deci, reluarea discuţiilor din ianuarie pentru a reflecta împreună asupra eventualelor îmbunătăţiri în anii care urmează cu privire la formula de calcul a salariului minim. Mi-am exprimat, aşadar, totala disponibilitate la dialog, la preluarea observaţiilor domniilor lor şi cred că le-am transmis acest mesaj de bună credinţă şi de dorinţă de a integra toate observaţiile pe care le au. Nu dorim să luăm decizii peste noapte sau fără să ţinem cont de aceste păreri, nu i-am pus în faţa faptului împlinit, ne-am exprimat argumentele pentru un scenariu sau altul şi i-am rugat să analizeze, să reflecteze şi să ne transmită propunerile domniilor lor", a susţinut ministrul.În plus, a fost lansat public un apel pentru consultări cu toţi cei care doresc "să-şi aducă o contribuţie"."În paralel cu această şedinţă cerută de cadrul legal de a ne consulta în acest format cu partenerii noştri, personal am lansat public un apel către consultare cu toţi cei care doresc să-şi aducă o contribuţie şi am fost deschisă preluării oricăror puncte de vedere, inclusiv din partea celor care reprezintă sectoare de activitate de nişă. Am ascultat toate puncte de vedere şi am făcut sinteze care au ajuns pe masa grupului de lucru coordonat de Cancelarie", a adăugat Violeta Alexandru.Marţi a avut loc reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pe tema majorării salariului minim brut pentru anul 2020. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)