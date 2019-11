Malta: Un ministru demisionează şi un altul se autosuspendă în urma scandalului legat de investigarea asasinării jurnalistei Caruana Galizia

19:10

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că nu este un magician care să scoată din pălărie un antrenor care să garanteze calificarea primei reprezentative la turneele finale, precizând însă că viitorul selecţioner Mirel Rădoi trebuie să facă o analiză realistă pentru a îmbunătăţi jocul echipei naţionale."Nu sunt magician să scot un antrenor care să garanteze calificarea. Noi şi până acum ne-am dorit un antrenor care să ne garanteze calificarea la turneele finale. Dar în primul rând avem nevoie de o analiză realistă, să ne dăm seama unde suntem şi ce putem îmbunătăţi. Pentru că şi dacă am fi câştigat cu Suedia la Bucureşti, la cum a arătat jocul nu am fi meritat. Asta e părerea mea, Suedia ne-a dominat la toate capitolele. Pe termen scurt, adică în următoarele patru luni, obiectivul este să creăm o echipă învingătoare. Mirel vă va împărtăşi ce are de gând să facă în aceste patru luni, pentru că misiunea nu este una uşoară", a spus preşedintele.Acesta nu a dorit să dezvăluie pentru moment obiectivele clare ale lui Mirel Rădoi la prima reprezentativă. "Detaliile contractuale le vom dezvălui după discuţia pe care o vom avea. Oricum, nu este un contract pe termen scurt, este un contract de construcţie, nu ne dorim un antrenor doar pentru aceste meciuri de baraj. Ne dorim să construim. Deci va fi un contract pe cel puţin doi ani cu obiective intermediare", a afirmat Burleanu.Întrebat cum l-a convins pe Rădoi să accepte postul de selecţioner, Burleanu a răspuns: "În primul rând prin aceste obiective pe care ni le-am asumat. Adică dincolo de un rezultat pe termen scurt, obiectivele pe care Mirel Rădoi şi le asumă sunt unele foarte mari pentru fotbalul românesc. Este foarte important ca naţionala să se califice la un turneu final. Misiunea lui Rădoi este să continue să inspire".Referitor la posibilitatea ca Nicolae Dică să fie cooptat ca secund al lui Mirel Rădoi, Burleanu a afirmat: "O să îl las pe Mirel Rădoi să anunţe staff-ul, pentru că aşa e normal. Dar am discutat cu el (n.r. - cu Mirel Rădoi) şi detalii despre noul staff pe care îl va avea".Comitetul Executiv al Federaţiei Române de fotbal a aprobat, marţi, cu unanimitate de voturi numirea antrenorului Mirel Rădoi în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a declarat pentru AGERPRES un membru al CEx.Tehnicianul Mirel Rădoi, care a ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei de fotbal Under-21 a României, a fost propus luni de Comisia Tehnică a FRF pentru postul de antrenor al selecţionatei de seniori.Preşedintele Răzvan Burleanu va negocia contractul cu Mirel Rădoi, iar prezentarea oficială a noului selecţioner va fi făcută în următoarele zile în cadrul unei conferinţe de presă.Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa naţională a României, pentru care a marcat două goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucureşti, între anii 2000-2009, la Al Hilal Riad între 2009 şi 2011 şi la Al Ain între anii 2011-2014, se arată în comunicatul FRF.Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcţia de manager sportiv al echipei naţionale U21 a României, iar în luna august a aceluiaşi an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită.Rădoi a reuşit să califice reprezentativa Under-21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiţiei, performanţă ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.În total, pe banca selecţionatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reuşind să câştige 9 dintre ele şi să înregistreze trei remize, alte trei partide încheindu-se cu înfrângeri.După anunţul de încetare a colaborării dintre FRF şi Cosmin Contra, în urma nerealizării obiectivului de calificare a echipei naţionale la EURO 2020, din grupele preliminare, în spaţiul public au circulat mai multe variante pentru postul de selecţioner, cum ar fi antrenorul naţionalei U21, Mirel Rădoi, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu sau antrenorul echipei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi.România a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale încă în 15 noiembrie, când a fost învinsă de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultimul meci."Tricolorii" păstrează şanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor. Ei vor întâlni Islanda în deplasare, pe 26 martie, în cealaltă semifinală a culoarului A al barajelor urmând să se înfrunte Bulgaria şi Ungaria. În finală, pe 31 martie, pentru un bilet la EURO 2020, se vor bate câştigătoarele celor două semifinale, meciul urmând să aibă loc în Bulgaria sau Ungaria.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)