Minune după tragedia din Albania. O femeie și fetița ei de 8 ani au fost salvate de sub dărâmături după o operațiune de 14 ore

16:00

Simona Gherghe a postat un nou filmuleț pe contul de socializare, în care le explică fanilor de ce fetița ei, în vârstă de trei ani, are încă scutec și suzetă. Reacția vedetei vine după zecile de întrebări primate de prietenii virtuali. „Ana are doi ani și șase luni și, da, are suzetă și da, are […]