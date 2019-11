Mircea Badea, anunț-șoc despre emisiunea pe care o prezintă: ”Nu va mai exista începând din această seară”

12:10

Maria Cârneci și soțul ei au participat recent la nunta unei cântărețe de muzică populară, care s-a căsătorit în secret. În ultimele imagini cu Romulus Petrescu în viață se vede că a fost transfigurat de boală și tratamentele chinuitoare pe care le-a urmat. Citește și: Maria Cârneci, diagnosticată cu o boală teribilă! Soțul cântăreței a […] The post Ultimele imagini cu soțul Mariei Cârneci în viață. Romulus Petrescu, transfigurat de boală appeared first on Cancan.ro.