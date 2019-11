Alina Eremia: ”Mi-am pictat pielea!” Cum arată ultimul tatuaj al artistei

13:30

Proprietarii unei locuințe din localitatea teleormăneană Drăgănești Vlașca au trecut, marți, prin clipe de groază. Oamenii s-au trezit în flăcări, la ora 06.00 dimineața, după ce un incendiu le-a cuprins casa și risca să se extindă și la alte gospodării din jur. Vecinii le-au sărit în ajutor cu găleți și furtunuri și au sunat la […] The post Incendiu violent în Teleorman. S-au trezit în flăcări și fum gros appeared first on Cancan.ro.