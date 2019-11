Bolid de aproape 300.000 mii euro, distrus pe străzile din Capitală în urma unui accident - FOTO

22:50

Protestatarul avea o portavoce şi striga în faţa sediul PSD. Poliţiştii au spus că îl vor amenda cu suma de 500 de lei pentru deranjarea ordinii publice. Acesta a replicat că nu va semna procesul verbal. „Eu unul întotdeauna am să vin la acest partid cât timp consider”, le-a spus poliţiştilor Marian Ceauşescu. De asemenea, el a adăugat că a venit să îi spună primarului general al Capitalei că nu are căldură. Comitetul Executiv al PSD are loc marţi seara la sediul partidului din Kiseleff. Social-...