Halep & iubi au plătit 3.000 €/noapte pentru o suită la Paris

16:10

După o carieră de aproape 40 de ani în teatru și film, Carmen Tănase și-a anunțat de curând plecarea definitivă din România. În timpul declarațiilor, celebra actriță a dezvăluit în ce țară a ales să locuiască împreună cu animanelele de companie, pentru care e dispusă să plătească bani mulți ca să le ia cu ea. […] The post Carmen Tănase se mută definitiv din România: “Iau şi animalele cu mine. Costă foarte mult”. În ce țară va locui appeared first on Cancan.ro.