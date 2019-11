TOTTENHAM - OLYMPIACOS // VIDEO Jose Mourinho a produs faza serii în Liga Campionilor! Echipa lui a egalat după startul de coșmar și s-a dus direct la copilul de mingi

19:20

Ilie Dumitrescu a vorbit despre preluarea naționalei mari de către Mirel Rădoi și susține că a avut o discuție cu antrenorul pe care l-a îndemnat să accepte oferta FRF.„Rădoi e un antrenor cu mare personalitate și asta s-a văzut în jocul echipei sub 21 de ani. Echipa a avut un joc consistent, clar. Eu am vorbit cu Mirel aici (n.r. la sediul TV Digi Sport) și a spus că nu are cum să refuze echipa națională. ...