Predoiu, despre recursul compensatoriu: Vom opera modificări în Parlament; o OUG acum ar fi hazardată

21:10

Producţia britanică de televiziune "McMafia", realizată de BBC şi difuzată de postul american AMC, a fost desemnată cel mai bun serial dramatic la cea de-a 47-a ediţie a galei International Emmy Awards, organizată luni seară la hotelul Hilton din New York, informează site-ul revistei Variety.Aceste premii prestigioase, decernate de International Academy of Television Arts & Sciences, au fost înmânate în cadrul unui dineu de gală prezentat de Ronny Chieng, corespondent al emisiunii "Daily Show".Producţia australiană "Safe Harbour" s-a impus la categoria "cel mai bun lungmetraj TV/ miniserie". Acest thriller despre o călătorie întreprinsă în Indonezia de un grup de prieteni din Brisbane a învins celelalte producţii nominalizate la această categorie şi care au fost realizate în Brazilia, India şi Ungaria.Premiul pentru comedie a revenit programului brazilian "Especial de Natal Porta dos Fundos" ("The Last Hangover"), o parodie cu accente biblice realizată de Netflix în care rolul principal este interpretat de popularul actor Fabio Porchat. Foto: (c) JASON SZENES / EPAHaluk Bilginer din Turcia a fost desemnat cel mai bun actor graţie rolului interpretat în serialul "Sahsiyet" ("Persona"). Marina Gera, protagonista serialului ungar "Orok Tel" ("Eternal Winter") a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă. Foto: (c) JASON SZENES / EPAO altă producţie braziliană, "Hack in the City", s-a impus la categoria "cel mai bun serial în format scurt".Documentarul olandez "Dance or Die", dedicat balerinului sirian Ahmad Joudeh, a fost premiat la categoria "program artistic".Producţia britanică "The Real Full Monty: Ladies Night" a câştigat premiul pentru cel mai bun program de divertisment care nu are la bază un scenariu. Această emisiune difuzată de postul ITV prezintă aventurile unor celebrităţi care participă la un concurs de striptease cu scopul de a strânge fonduri în beneficiul unor fundaţii care luptă împotriva cancerului.Olanda a câştigat un premiu şi în categoria documentarelor, impunându-se cu "Bellingcat - Truth in a Post-Truth World", o producţie TV despre activitatea colectivului de cetăţeni-jurnalişti Bellingcat, care promovează anchete de investigaţie în mass-media mainstream."Falco", un serial poliţist cu 15 episoade, ce descrie aventurile unui poliţist onest în 1994 în Mexic, s-a impus la categoria "programe în altă limbă decât engleza difuzate în primetime în Statele Unite". Acest serial este difuzat pe întregul teritoriu american de postul Telemundo.Premiul pentru cea mai bună telenovelă a revenit în acest an producţiei columbiene "La Reina del Flow".Premii onorifice au fost înmânate celor doi producători principali ai serialului "Game of Thrones", David Benioff şi D.B. Weiss, şi unei vedete a postului CNN, jurnalista Christiane Amanpour, care prezintă populara emisiune de interviuri nocturne "Amanpour", difuzată de PBS.În acest an, producţii de televiziune din 21 de ţări au fost nominalizate în 11 categorii de premii. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)