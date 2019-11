Viorica Dăncilă, despre demisia de la şefia PSD: A fost un act unilateral. Se doreşte o resetare a partidului

01:50

„Domnul Gabriel Oprea nu este membru PSD şi nu va fi cel puţin cât o să fiu membru interimar”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre subiect, la finalul CEx al PSD de marţi. Acesta a adăugat că nu este nici vicepreşedinte al partidului. De asemenea, Viorica Dăncilă a spus că tot ceea ce a semnat nu mai are valabilitate. „Tot ce a fost semnat de mine nu mai are valabilitate. Tot ce a fost semnat a fost până în turul doi. Am avut mai multe protocoale de colaborare cu sindicatele. În aceste pro...