Viorica Dăncilă și-a dat demisia de la conducerea PSD: „Nu este o slăbiciune, ci un moment de demnitate”

Anamaria Prodan, blondă, cu breton și tunsă scurt! N-o mai recunoști pe stradă dacă o vezi pe sexy-impresară. Fără doar și poate, Anamaria Prodan este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Nu degeaba și-a câștigat apelativul de "sexy-impresară"! Anamaria Prodan a slăbit spectaculos și este extrem de mândră de noua ei siluetă.