Fuego, premiat la Gala ”Radar de Media”! Duminică, la TVR 2, vezi concertul lui extraordinar de la Sala Palatului!

23:30

Alex Pițurcă a lăsat-o fără replică pe Cristina ICH, chiar de ziua ei! Fostul fotbalist a invitat-o la restaurant, iar acolo a făcut marele gest: i-a dăruit inelul prin care a cerut-o de soție! Cristina, Alex și niște prieteni la cataramă au ieșit marți la restaurant, pentru a petrece de ziua iubitei fostului fotbalist. Alex […] The post Alex Pițurcă a cerut-o de soție pe Cristina ICH chiar de ziua ei! I-a pus inelul pe deget! Imagini emoționante appeared first on Cancan.ro.