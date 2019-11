Trump, 'poate cea mai dificilă provocare' pentru UE, apreciază Tusk

15:20

Noua Comisie Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a fost votată, la 27 noiembrie 2019, de Parlamentul European reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Viitorul executiv comunitar, al cărui mandat va începe la 1 decembrie 2019 şi se va încheia la 31 octombrie 2024, a fost învestit cu 461 voturi pentru, 157 voturi împotrivă şi 89 abţineri, informează agenţiile de presă internaţionale.Elisa Maria da Costa Guimaraes Ferreira s-a născut la Porto, Portugalia, la 17 octombrie 1955, potrivit site-ului www.europarl.europa.eu.Este licenţiată în economie la Universitatea din Porto (1977) şi are un master şi un doctorat la Universitatea din Reading (1981 şi respectiv 1985) - recunoscut ca doctorat în economie de către Universitatea din Porto (1986), notează www.bportugal.pt. Este lector la Facultatea de Economie a Universităţii din Porto din 1977.A fost vicepreşedinte executiv al Asociaţiei Industriale Porto (1992-1994); vicepreşedinte al Comisiei de coordonare a regiunii de nord (1989-1992); membră a Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Statistică din Portugalia (1989-1992) .Membră a Parlamentului portughez - Assembleia da República (2002-2004), membru al Guvernului portughez, ca ministru pentru mediu (1995-1999) şi ministru pentru planificare (1999-2002).Membră a Parlamentului European în trei legislaturi (2004-2016). Membră a Partidului Socialist din Portugalia, Elisa Ferreira a făcut parte din Grupul Socialist din Parlamentul European (2004-2009) şi Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (2009-2016).A făcut parte din Comisia pentru afaceri economice şi monetare, Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE şi Comisia pentru afaceri economice şi monetare, în cele trei legislaturi ca europarlamentar, precum şi din Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială (2009-2011), Comisia specială privind provocările politice şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (2010-2011), Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (2014-2016), Comisia specială pentru deciziile fiscale şi alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015 şi 2016).În iunie 2016, a fost numită membru al Consiliului de administraţie al Banco de Portugal, menţionează www.bportugal.pt. Un an mai târziu, în septembrie 2017, a fost numită viceguvernator al instituţiei bancare centrale portugheze.În 2005, a primit distincţia "Grand Cross of the Military Order of Christ".La 10 septembrie 2019, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, la Bruxelles, echipa de comisari şi noua structură a cabinetului european. Elisa Ferreira, propunerea din partea Portugaliei, a primit portofoliul "Coeziune şi reforme". AGERPRES/(Documentare - editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea)