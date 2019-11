ANM anunță când vine iarna în România! Vor fi zăpezi mari și – 20 de grade

17:00

Scriitorul și regizorul britanic Jonathan Miller, cunoscut pentru emisiunea satirică Beyond the Fringe, a murit la 85 de ani, anunță The Guardian. Jonathan Miller a avut și o carieră de medic, dar a cunoscut celebritatea în anii 60′ ca membru al echipei care a realizat Beyond the Fringe, alături de Peter Cook, Dudley Moore și […]