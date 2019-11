Ursula von der Leyen: NATO şi UE sunt complementare, nu rivale

17:20

Un utilizator al platformei de socializare Twitter supranumit ''Banksy al poeziei'' întrucât nu-şi dezvăluie identitatea reală şi semnează sub pseudonimul ''Brian Bilston'' a fost nominalizat la Costa Book Awards, un prestigios premiul literar britanic, informează marţi The Telegraph.''Diary Of A Somebody'', romanul de debut al lui ''Brian Bilston'', despre un bărbat care trăieşte cu convingerea că rezoluţia sa de Anul Nou, aceea de a scrie câte un poem în fiecare zi, îi va schimba viaţa, a fost nominalizat în categoria ''roman de debut'' la Costa Book Awards.''Brian Bilston'' a declarat că şi-a creat cont pe platforma de social media doar pentru a fi la curent cu subiectele zilei şi a ales un nume ficţional alături de o fotografie veche, care înfăţişează un bărbat fumând o pipă, notează The Telegraph.Poemele sale subtile au avut un succes neaşteptat, stârnind interesul editorilor. După publicarea unei colecţii de poezie, ''Brian Bilston'' a debutat acum în ficţiune cu ''Diary of a Somebody''.''Brian Bilston'', în vârstă de 49 de ani, are peste 68.000 de urmăritori pe platforma de socializare.După cum a declarat anterior pentru BBC, nu a ''avut niciodată intenţia'' de a deveni poet: ''În opinia mea, un poet este cineva intens, serios, genul de persoană în compania căreia nu ai dori să rămâi blocat într-o bucătărie, la o petrecere'', notează Press Association.Potrivit juriului, roman de debut al acestuia ''ironizează cu subtilitate viaţa cotidiană de la colectarea gunoiului, la subtilităţile unei lumi dedicate poeziei. Afectuos, comic şi original.''''Diary Of A Somebody'' este nominalizat în categoria ''roman de debut'' a Costa Book Awards alături de ''Queenie'', debutul autoarei Candice Carty-Williams, ''The Confessions of Frannie Langton'', de Sara Collins şi ''The Other Half of Augusta Hope'', de Joanna Glen.Ediţia din 2019 a Costa Book Awards va acorda premii şi în categoriile roman, biografie, poezie şi literatură pentru copii.Pe lista nominalizărilor pentru categoria roman se află autorii Jonathan Coe, Rowan Hisayo Buchanan, Sophie Hardach şi Joseph O'Connor.Pentru a stabili lista nominalizaţilor, juriul Costa Book Awards a analizat 701 de creaţii înscrise.În plus faţă de câştigătorii fiecărei categorii, va fi acordată şi distincţia Costa Book Of The Year 2019 alături de un premiu de 30.000 de lire sterline.Câştigătorii vor fi anunţaţi în luna ianuarie.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Brian Bilston / twitter.com