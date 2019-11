CHAMPIONS LEAGUE // liveTEXT » Zenit - Lyon și Valencia - Chelsea se joacă ACUM + două „șocuri”, Liverpool - Napoli și Barcelona - Dortmund

20:20

Ivan Patzaichin, cvadruplu campion olimpic, a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, și a povestit cum și-a început cariera și ce dificultăți a avut.„Eu, când am plecat din Deltă, am avut mereu în gând să ies campion! N-am plecat cu gândul să încerc sau să fac probe! Am plecat cu gândul să fiu campion! Trei consăteni de-ai mei au ieșit campioni mondiali: Serghei Covaliov, Vicol Calabiciov, Atanase Sciotnic. ...