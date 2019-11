Caz șocant în Târgu-Jiu! Un șofer a luat paracetamol, dar a fost acuzat de polițiști că era de fapt drogat

16:00

Mara Bănică a făcut primele declarații despre bărbatul care a terorizat-o în ultimul an și jumătate și a oferit noi informații cutremurătoare despre amenințările pe care le-a primit în tot acest timp. De asemenea, au fost făcute publice primele imagini cu agresorul jurnalistei și a fost dezvăluit și numele acestuia. Citește și: Mara Bănică a […]