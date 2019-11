NATO a încredinţat companiei Boeing un contract de un miliard de dolari pentru modernizarea avioanelor de recunoaştere AWACS

19:20

Noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial, că se simte emoţionat şi mândru de poziţia pe care o ocupă, fiind cel mai înalt rang al antrenorului din România."Am un gol în stomac şi nu e pentru că nu am mâncat nimic toată ziua. Este pentru că m-am emoţionat, este cel mai înalt rang al antrenorului din România. Aprecierea pe care FRF o are trebuie să o arăt altfel, alături de jucători va trebui să câştigăm acel baraj şi să mergem la EURO. Asta nu înseamnă că nu ne vom gândi şi la viitor. E clar că în momentul de faţă, vorbind despre experienţă, e clar că un antrenor tânăr lasă urme de îndoială şi la o echipă de club şi la naţională. În ultima perioadă, ca să glumim, cred că experienţa mea este mult mai mare ca selecţioner decât ca antrenor. Nu am rezistat decât cinci luni la un club şi un an şi ceva la naţională. Sunt mândru să mă aflu în postura asta şi de acum înainte trebuie să ţinem steagul României sus", a declarat Rădoi.Noul antrenor al naţionalei s-a arătat mulţumit de latura financiară a contractului său cu federaţia, fără a oferi detalii.Tehnicianul a precizat că nu poate promite o calificare la EURO 2020, dar a garantat o schimbare a atitudinii jucătorilor."Este un obiectiv intermediar calificarea la EURO. A contat părerea românilor a oamenilor din fotbal şi un argument în plus a fost că nu am putut să văd lucrurile care s-au spus despre jucătorii pe care eu i-am antrenat în vară. Jucători care au fost pur şi simplu acuzaţi direct că nu fac faţă la echipa mare. Şi că această necalificare direct din grupe li se datorează lor, ceea ce nu sunt de acord şi în cel mai scurt timp posibil sper să rezolvăm această problemă. Asta nu înseamnă că vin în faţa românilor şi spun că ne vom califica la EURO. Nu este nimic sigur în fotbal, dar din punct de vedere al atitudinii vă promit solemn că lucrurile se vor schimba. În momentul de faţă nu avem teamă, nu avem multe lucruri de pierdut. Trebuie să e gândim ce avem de făcut pentru a merge la EURO".Mirel Rădoi a afirmat că va încerca să realizeze un mix între jucătorii cu experienţă şi cei tineri, încă de la meciurile de baraj pentru EURO 2020: "În momentul de faţă, chiar dacă au avut meciuri importante e foarte greu pentru jucătorii de la Under 21 să facă pasul la echipa mare şi să aibă şi rezultate. Ne-a arătat acest lucru şi meciul cu Spania. Din păcate cei care s-au transferat nu joacă. Dar mixul acesta îl vom face chiar de la baraj. Nu avem timpul necesar să căutăm un lider, în momentul de faţă nu-mi doresc un lider. Eu vreau ca forţa grupului să primeze. Cine vrea să vină trebuie să vină de plăcere şi cu pasiune pentru ţara lui, cine nu, poate sta acasă, cam aşa stau lucrurile. Vom avea discuţii cu toţi cei care au declarat că nu mai vin la naţională, vom vedea dacă chiar nu mai doresc, ca să nu avem nicio problemă când vom trimite convocările. Vom avea discuţii cu ei şi cu cei care nu au mai venit de mult timp la echipa naţională. Să vedem care este starea lor de spirit la acest baraj"."Eu cred că a fost un an bun. Dacă ne aflăm acum la un singur meci de o finală, la două meciuri de calificare, asta i se datorează şi lui Cosmin Contra. El a pierdut calificarea din grupe, dar am ajuns aici prin Liga Naţiunilor, deci nu poate fi un an foarte rău pentru că suntem la două meciuri de european. Eu cred că atât naţionala de tineret cât şi echipa mare au avut un an bun. Va trebui să-l încheiem în primavara anului viitor cu o calificare şi atunci va fi un an excelent. Pentru anul viitor le luăm pe rând, în primul rând îmi doresc calificarea şi apoi vom vedea cum va fi lupta pentru o medalie la Jocurile Olimpice", a mai spus Mirel Rădoi.Comitetul Executiv al Federaţiei Române de fotbal a aprobat, marţi, cu unanimitate de voturi numirea antrenorului Mirel Rădoi în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a declarat pentru AGERPRES un membru al CEx.Tehnicianul Mirel Rădoi, care a ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei de fotbal Under-21 a României, a fost propus luni de Comisia Tehnică a FRF pentru postul de antrenor al selecţionatei de seniori.Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa naţională a României, pentru care a marcat două goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucureşti, între anii 2000-2009, la Al Hilal Riad între 2009 şi 2011 şi la Al Ain între anii 2011-2014, se arată în comunicatul FRF.Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcţia de manager sportiv al echipei naţionale U21 a României, iar în luna august a aceluiaşi an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită.Rădoi a reuşit să califice reprezentativa Under-21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiţiei, performanţă ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.În total, pe banca selecţionatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reuşind să câştige 9 dintre ele şi să înregistreze trei remize, alte trei partide încheindu-se cu înfrângeri.După anunţul de încetare a colaborării dintre FRF şi Cosmin Contra, în urma nerealizării obiectivului de calificare a echipei naţionale la EURO 2020, din grupele preliminare, în spaţiul public au circulat mai multe variante pentru postul de selecţioner, cum ar fi antrenorul naţionalei U21, Mirel Rădoi, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu sau antrenorul echipei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi.România a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale încă în 15 noiembrie, când a fost învinsă de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultimul meci."Tricolorii" păstrează şanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor. Ei vor întâlni Islanda în deplasare, pe 26 martie, în cealaltă semifinală a culoarului A al barajelor urmând să se înfrunte Bulgaria şi Ungaria. În finală, pe 31 martie, pentru un bilet la EURO 2020, se vor bate câştigătoarele celor două semifinale, meciul urmând să aibă loc în Bulgaria sau Ungaria.