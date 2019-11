Roger Federer is On! Elvețianul e investitor, designer și imaginea firmei care trebuie să se lupte cu GIGANȚII Nike, Adidas sau Puma

Elvețianul Roger Federer, 38 de ani, a devenit investitor și a cumpărat o firmă de pantofi sport, On, dorind să rivalizeze cu Nike și Adidas. Federer a anunțat în New York Times că este investitor, designer și imaginea firmei On, o companie de pantofi sport din Elveția. Roger a postat și pe Instagram un video în care aleargă prin Central Park, din New York. ...

