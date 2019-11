Baschet masculin: CS SCM Timişoara, cu un pas în sferturile Cupei României

22:20

Explozia produsă, miercuri, într-un bloc din Satu Mare a fost cauzată de o acumulare de gaze, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Someş Satu Mare."Din primele cercetări, cauza probabilă de producere a deflagraţiei a fost o acumulare de gaze în interiorul locuinţei, iar sursa de aprindere - flacără deschisă (nu se cunoaşte de la ce era flacăra). Structura de rezistenţă nu este afectată. Urmează să se permită accesul locatarilor în locuinţe însoţiţi de pompieri, pentru a se decide dacă vor rămâne sau solicita cazare. Spaţiile de cazare sunt pregătite. O autospecială cu echipamente specifice de iluminat va rămâne pe timpul nopţii pentru a asigura iluminarea întregului imobil. Alimentarea cu gaz şi energie electrică va rămâne sistată în cursul nopţii", a transmis ISU.Două persoane au fost rănite, suferind arsuri, iar alte 25 au fost evacuate în urma unei explozii produse, miercuri după-amiază, într-un bloc din municipiul Satu Mare.Potrivit ISU Someş Satu Mare, un bărbat şi o femeie au suferit arsuri, iar alte două persoane atac de panică. În total au fost evacuate 25 de persoane. Echipajele medicale au preluat victimele cu arsuri şi le-au transportat la UPU Satu Mare.Din primele estimări, 11 locuinţe ar fi afectate. UPDATE ORA 18:40 Satu Mare: Primarul anunţă că utilităţile la blocul în care a avut loc explozia nu vor fi pornite la noapte Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a declarat, miercuri, că blocul în care a avut loc explozia este în stare de exploatare, însă utilităţile nu vor fi pornite în această noapte, iar locatarilor li s-au pus la dispoziţie spaţii de cazare. "Se pare că din punct de vedere a structurii, blocul este în stare de exploatare. 100% astăzi la noapte nu se va da drumul la utilităţi, nici la gaz, nici la curent. Dacă îşi iau decizia locatarii că vor să stea în această noapte în locuinţele lor, vor putea să facă acest lucru, nu putem să-i obligăm să meargă altundeva în această noapte. Cu toate acestea, noi am pregătit 60 de locuri de cazare la Liceul Forestier, am vorbit cu colegii de la Asistenţă Socială, încercăm să punem la dispoziţie mâncare rece, iar mâine dacă este cazul suntem pregătiţi şi de masă caldă", a declarat Kereskenyi Gabor.Administratorul public Maskulik Csaba a precizat că etajul trei este nelocuibil. Potrivit ISU, elicopterul a fost solicitat pentru un bărbat de 30 de ani rănit în explozie.Alte două persoane au suferit atac de panică. UPDATE ORA 17:24 Satu Mare: Primăria poate asigura 60 de locuri de cazare pentru locatarii blocului afectat de explozie Primăria Satu Mare poate asigura 60 de locuri de cazare, precum şi hrana necesară pentru persoanele ale căror apartamente au fost afectate de explozia de miercuri, a declarat administratorul public Maskulik Csaba."Au fost evacuaţi toţi locuitorii din bloc. Din spusele celor de la ISU e afectat complet etajul 3, etajul 2 şi 1 nu sunt afectate. Am luat legătura să putem asigura 60 de locuri de cazare, suntem pregătiţi inclusiv cu mâncare. Aşteptăm acum după Inspecţia de Stat în Construcţii, vine un expert care poate să dea verdictul final dacă a fost afectată sau nu structura blocului şi prezintă pericol de prăbuşire. AGERPRES