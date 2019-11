Decizie importantă a Comitetului Executiv: gimnastele Ioana Stănciulescu și Silviana Sfiringu se întorc la Centrul Olimpic!

09:10

Dinamo e mulțumită de Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească pentru încă un an înțelegerea scadentă în vară, fără clauză de reziliere.„Câinii” au călcat strâmb etapa trecută și au făcut doar egal cu Clinceni, 2-2. Chiar și așa, conducerea dinamovistă este foarte mulțumită de realizările de până acum ale lui Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească antrenorului ceh contractul. ...