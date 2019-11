Loredana Chivu a comis-o din nou! A rămas cu un sân pe afară, azi-noapte, în public

08:10

Începută marți cu duelurile de cinci stele dintre Real- PSG, scor 2-2 și Juventus- Atletico, scor 1-0, cea de-a V-a etapă a fazei grupelor din Champions League a continuat aseară cu partide la fel de spectaculoase. Pe „Camp Nou”, Barcelona a obținut biletul pentru primăvara Champions League înaintea ultimei runde a fazei grupelor, după ce […] The post Spectacol total în penultima etapă a fazei grupelor din Champions League » Încă două formații au obținut biletele pentru primăvara Ligii Campionilor! appeared first on Cancan.ro.