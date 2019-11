Baschet masculin: CSM CSU Oradea şi U-BT Cluj-Napoca, adversare în Grupa J a FIBA Europe Cup

12:20

Soare, plaje cu palmieri si nisip fin, ape de o culoare ireala, vegetatie luxurianta. O mica insula in sudul Oceanului Indian, Mauritius este paradisul la care visezi de o viata si unde, cu siguranta, iti vei dori sa ramai. O destinatie de vacanta palpitanta.Mark Twain spunea ca “Mauritiusul a fost facut mai intai, apoi raiul a fot copiat dupa el” si cei care au fost macar o data aici vor fi de acord.Gasiti mai jos cateva motive pentru care ar trebui sa va planificati o vacanta exotica in renumita insula, cu o istorie unica si o frumusete naturala, desprinsa din cartile postale.Port LouisNici o vacanta in insula nu este complete fara a vedea capital Port Louis, consideral cel mai bogat oras al Africii. Un centru multicultural, cu multe sarbatori, traditii si obiceiuri, o populatie plurietnica – europeni, africani, indieni sau chinezi. Cladiri coloniale, asezaminte religioase, magazine cu suveniruri, obiecte artizanale, unde sigur veti gasi ceva pentru cei de acasa. Nu rata o vizita la o plantatie de ceai sau la una de trestie de zahar, dar nici Muzeul de Istorie Naturala, unde vei vedea o reproducere a celebrei pasari dodo, simbolul insulei.Flic en FlacCelebrul orasel este situat in districtul Riviere Noir. Plaja publica cu nisip alb este una dintre cele mai lungi si mai frumoase din intreaga insula. De aici puteti admira in voie Oceanul Indian. Aparatul de fotografiat nu trebuie sa lipseasca – vor iesi niste vederi impresionante. Daca sunteti in cautarea unei vacante la soare, aici sigur va veti relaxa. Iar hotelurile luxoase intregesc peisajul.Gradinile Botanice Regale de la PamplemoussesAceste gradini spectaculoase, atractia turistica principala a insulei, sunt astazi denumite oficial Gradinile Botanice Sir Seewoosagur Ramgoolam in cinstea ultimului prim ministru al tarii. Gradinile au fost amenajate pentru prima oara in 1735 in jurul conacului Mon Plaisir. Mai tarziu casa a fost cumparata de hoticultorul Pierre Poivre, care a adus diferite specii de plante din intreaga lume. Pe cele 24 de hectare de teren alocat gradinilor cresc pomi fructiferi, plante aromatice, palmieri, arbori de mahon, latania si pandanus. O atractie inedita a gradinilor este un iaz cu nuferi giganti din Amazon si palmierii Talipot care infloresc o data la 60 de ani. Scuba divingMauritius are recife de corali si perspective subacvatice uimitoare, care atrag scafandrii din intreaga lume. Snorketing sau pescuitul sportive sunt cateva din distractiile populare de pe insula.Intalnire cu balene si delfiniMauritius este locul perfect pentru a admira balenele. Poti face propriul tau documentar cand te intorci acasa. Nici intalnirea cu delfinii nu trebuie sa lipseasca – ce poate fi mai frumos decat sa strigi de incantare cand ii vezi sarind in aer…Crocodili si testoase giganticeMauritius este casa unor creaturi spectaculoase. Crocodili, iguana, aligatori si broastele testoase uriase te insotesc pe tot parcursul plimbarii. Iar la final, puteti savura preparatele din carne de crocodil.Bois CheriCea mai veche platatie de ceai de pe insula, Bois Cheri, atrage in fiecare an multi vizitatori. Bois Cheri continua sa produca o gama variata de ceaiuri. Nu ratati un tar al plantatiei, puteti vedea si procesul prin care frunzele de ceai proaspat culese ajung in pliculetele din ceasca. Savurati la final un ceai pe terasa restaurantului si admirati panorama incredibila a insulei.Pamantul cu sapte culoriDunele de nisip din Chamarel sunt rezultatul activitatii vulcanice. Nisip in sapte culori nu veti mai intalni in alta parte. In apropiere o cascada splendida ofera vizitatorilor o priveliste minunata in mijlocul unei vegetatii luxuriante.Vei iubi sa descoperi tot ceea ce are de oferit aceasta fermecatoare insula. De la atractii culturale la minuni pitoresti, Mauritius are cu adevarat ceva pentru fiecare gust. Cu cei mici sau intr-o vacanta romantica in doi, oricine poate experimenta paradisul veritabil din insula. 7 nopti magice in hoteluri atent selectionate, doar la Paralela 45. Pachetele include bilet de avion, transferuri, taxe de aeroport, cazare si masa conform ofertei si pornesc de la 1556€/ persoana, cu plecari in perioada 17.01 – 24.02.2020.