Facebook și Instagram au picat! Ce mesaje au primit utilizatorii când au vrut să acceseze rețelele de socializare

11:00

A fost arestat "omul de casă a lui Gheorghe Dincă", iar dosarul "Caracal" primește o nouă filă. Procurorii DIICOT au anunțat că Ștefan Risipiceanu a oferit declarații cutremurătoare în fața anchetatorilor. Inițial, Risipiceanu a susținut că este nevinovat, numai că – ulterior – a recunoscut că a violat-o pe Luiza Melencu. Totodată, Risipiceanu neagă orice […]