Anunțul care a îndoliat sportul românesc: “Trecerea în neființă a celui care a fost antrenorul emerit…”

11:10

Diseară, începând cu ora 22:00, se joacă meciul Arsenal – Frankfurt, din Europa League. „Tunarii" pot obține calificarea în faza următoare a competiției cu o victorie, în timp ce, „Vulturii" sunt increzători să își ia revanșa după înfrângerea din tur. La Frankfurt, Arsenal s-a impus cu un 3-0 sec, iar acum nemții sunt sub mare presiune, dacă Standard învinge Guimaraes. Arsenal putea rezolva ecuația calificării încă din runda precedentă, însă nu a reușit