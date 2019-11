S-a deschis Târgul de Crăciun în București! 10 milioane de LED-uri pe 920 de km. Lista arterelor decorate

11:30

Joi, începând cu ora 19:55, se va disputa partida Feyenoord – Rangers, din cadrul rundei cu numărul 4 a Grupei G din Europa League. Feyenoord se poziționează pe locul 3 în cadrul grupei, cu 4 puncte obținute în urma unei victorii și a unui rezultat de egalitatea. Olandezii se află la 3 lungimi distanță de […] The post Feyenoord – Rangers: Olandezii, obligați să obțină victoria! appeared first on Cancan.ro.