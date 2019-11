Cîţu, despre solicitarea de fonduri a Primăriei Bucureşti: Dacă ar fi argumentat, sigur ar fi primit

„Primăria deja a primit la rectificarea trecută 100 de milioane de lei dintre care ştiu că a cheltuit doar 33 de milioane. Deci mai aveau vreo 70 de milioane. Dacă ar fi fost argumentat sunt sigur că ar fi primit aceşti bani. Acolo unde am văzut o nevoie stringentă şi nu au fost alocate fonduri, am alocat fonduri, deci am fi alocat şi pentru Primăria Bucureşti dacă era necesar. Ne uităm şi la execuţie atunci când alocăm fonduri şi vedem dacă mai sunt bani în cont, care a fost execuţia şi apoi lu...

