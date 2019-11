Cine este Cătălin Dancu, consulul României la New York rechemat de Orban

„A fost adoptat proiectul de hotărâre de Guvern privind rechemarea consulului general al României de la New York, în persoana lui Cătălin Dancu”, a spus şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, la finalul şedinţei de Guvern. Premierul Ludovic Orban anunţa pe 13 noiembrie că a schimbat doi consuli, inclusiv pe fostul purtător de cuvânt al guvernului Dăncilă, Nelu Barbu. El a mai spus că „e în pregătire” schimbarea consulului general al României în New York, Cătălin-Radu Dancu. „Practic am schi...

