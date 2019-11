Horoscop 29 noiembrie 2019. Zodiile care vor fi înșelate

14:40

Artistul Ghiţă Danciu (60 de ani), folkist care a pus bazele Grupului Orizont 77, a murit în urma unei boli incurabile, au anunţat, miercuri, prietenii acestuia, pe o reţea de socializare. În urmă cu câțiva ani, celebrul artist a fost diagnosticat cu cancer în gât. În iarna anului 2018 el organizase un eveniment caritabil, având […]