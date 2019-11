Sălaj: Şezători caritabile pentru a "încălzi" Crăciunul a 40 de copii din Zalău

01:30

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 1-0 suferită în deplasare cu Lazio în Europa League, că ţinând cont de numărul de ocazii formaţia sa ar fi trebuit să câştige partida de la Roma."Au fost două reprize total diferite, prima i-a aparţinut lui Lazio care a fost mult mai bună, iar noi ne-am arătat limitele. În a doua noi am arătat foarte bine, dar nu am reuşit să marcăm. Dacă ne luăm după numărul de ocazii trebuia să câştigăm. Echipa care a avut ocaziile a fost CFR, dar ăsta e fotbalul. Câteodată nu avem ocazii şi câştigăm, iar azi am avut foarte multe şi meritam victoria chiar dacă ne trebuia doar un punct pentru calificare", a spus Petrescu la Digisport.Tehnicianul nu a dorit să explice absenţa lui Ciprian Deac din primul unsprezece. "Azi aşa am crezut eu, echipa o fac numai eu. Deac trebuie să se pregătească să fie apt pentru jocul următor. El e jucătorul echipei CFR, un jucător foarte bun. Noi avem un lot valoros, iar azi aşa am decis. Am jucat foarte bine la echipa de pe locul 3 din Italia. Şi cred că meritam mai mult. Aici au pierdut cu 0-4 Torino, Genoa, Lecce... Atalanta a primit 3 goluri, Steaua a luat vreo 5. Noi am luat doar 1 gol şi puteam să marcăm vreo 3. Asta e realitatea", a adăugat el.Referitor la ultimul meci din grupă, cel cu Celtic Glasgow de pe teren propriu, în care CFR Cluj are nevoie de 1 punct pentru a se califica în primăvara europeană, Dan Petrescu a afirmat: "Sunt şanse foarte mici pentru noi, toate şansele sunt la Celtic. Ei sunt pe primul loc, vin la ultimul meci fără presiune... noi avem şanse mici, dar trebuie să le jucăm".Echipa de fotbal CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa E a Europa League. Formaţia clujeană ocupă în prezent poziţia a doua în clasamentul grupei, cu 9 puncte, şi are nevoie de un rezultat de egalitate în partida cu Celtic Glasgow, ultima din faza grupelor, pentru a se califica în primăvara europeană.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: CFR Cluj, învinsă de Lazio cu 1-0, în Europa League