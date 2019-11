ONU, acuzată că ar fi lăsat să moară de foame sute de refugiaţi dintr-un centru din Tripoli

00:20

„A fost adoptat proiectul de hotărâre de Guvern privind rechemarea consulului general al României de la New York, în persoana lui Cătălin Dancu”, a spus şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, la finalul şedinţei de Guvern. Premierul Ludovic Orban anunţa pe 13 noiembrie că a schimbat doi consuli, inclusiv pe fostul purtător de cuvânt al guvernului Dăncilă, Nelu Barbu. El a mai spus că „e în pregătire” schimbarea consulului general al României în New York, Cătălin-Radu Dancu. „Practic am schi...