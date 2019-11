ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 29 NOIEMBRIE

08:30

Filmul cu intrigă poliţistă ''Knives Out'', care a avut săptămâna aceasta premiera pe marile ecrane din Statele Unite şi Marea Britanie, se inspiră din romanele prolificei scriitoare britanice Agatha Christie, dar oferă o abordare mai modernă şi mai plină de umor a genului.În regia lui Rian Johnson, cunoscut pentru ''Star Wars: The Last Jedi'', şi cu o distribuţie plină de vedete, pelicula are drept protagonist un detectiv nonşalant cu accent sudist (interpretat de Daniel Craig), care încearcă să afle adevărul despre circumstanţele în care s-a produs moartea unui bogat şi excentric tată de familie, interpretat de Christopher Plummer. Din distribuţie mai fac parte Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis şi Toni Collette. Filmul abordează şi aspecte ale peisajului moral care domină Statele Unite în 2019 prin teme precum imigraţia şi privilegiul persoanelor albe. Foto: (c) Phil McCarten/REUTERS"Am plasat acest film în America zilelor noastre, pornind de la ideea că nu va fi ceva atemporal, o poveste în sepia despre vremuri trecute. Vrem să intrăm în dialog cu cultura din aceste vremuri", a spus Johnson, potrivit Reuters.Filmul comunică lucruri importante ''într-o manieră care să stârnească amuzamentul'', a mai spus acesta.Un fapt rar pentru filmele hollywoodiene, ''Knives Out'' acordă un rol central personajului unei menajere latino-americane, interpretate de actriţa cubaneză Ana de Armas. Foto: (c) Phil McCarten/REUTERS"Nu mi-am imaginat niciodată că personajul latino-american din acest scenariu va avea o pondere atât de mare şi că va fi pus în evidenţă prin atât de multe valori pozitive", a spus Armas.Ea este "reperul moral al poveştii şi inima poveştii", a adăugat actriţa.Cursa pentru rezolvarea misterului crimei, presărată cu tot felul de diversiuni şi intrigi în sânul acestei mari familii disfuncţionale, este, potrivit actorului Don Johnson, o viziune onestă şi plină de umor a ''felului în care oamenii care deţin puterea se comportă cu imigranţii şi persoanele de culoare''.Jamie Lee Curtis interpretează personajul Linda Drysdale, fiica cea mare a acestei familii care cuprinde mai multe generaţii. Foto: (c) Danny Moloshok/REUTERS"Nu este un film anti-Trump şi nu este un film pro-Trump", a spus Curtis, potrivit Reuters. "Este ca o conversaţie de familie despre teme care ne afectează pe noi toţi cei din această ţară".Întrebat cum a reuşit să strângă laolaltă atâtea nume mari în distribuţie, Rian Johnson a spus într-un interviu pentru ediţia online a revistei GQ: "M-am inspirat foarte mult din filmele după Christie pe care le vedeam în copilărie: 'Death on the Nile', 'Evil Under the Sun', cele cu Peter Ustinov în rolul lui Poirot. Iar toate aceste filme erau producţii mari, cu multe vedete în distribuţie. A fost un lucru pe care am vrut într-adevăr, în mod conştient, să-l pun în aplicare. I-am spus producătorului meu, 'Vrem o distribuţie cu vedete de prim-plan. Vrem atmosfera aceea de pe vremuri, care produce amuzament, să punem în scenă un spectacol măreţ''', a declarat regizorul."Din fericire, toată lumea doreşte să lucreze cu Daniel, care avea o fereastră foarte scurtă înainte de a începe filmările la următorul James Bond. Aşa că imediat ce a acceptat, am avut la dispoziţie vreo şase săptămâni ca să stabilim toată distribuţia. A trebuit făcut totul foarte rapid. Dar acest lucru ne-a ajutat de fapt pentru că a fost ceva de genul "Oh, uite ce ne gândeam să realizăm anul viitor pe vremea asta. Crezi că ai fi disponibil?", a mai povestit regizorul.