Adela Popescu l-a pus la punct pe soțul ei în public: „În seara asta o să te…”

22:20

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, rechemarea consulului general al României la New York, Cătălin Dancu, a anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. Dancu a fost numit în această funcție de guvernul Sorin Grindeanu, în mai 2017. El a devenit celebru prin aparițiile sale televizate, fiind avocatul mai multor politicieni, dar și al unor firme cunoscute, […] The post Decizie de ultimă oră a Guvernului: Ludovic Orban l-a rechemat de la post pe consulul general al României la New York, Cătălin Dancu appeared first on Cancan.ro.