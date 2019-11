Câinii salvatori Challapa şi Billy din România participă la misiunea de căutare şi salvare a victimelor cutremurului din Albania - FOTO

09:00

Rugăciunea către Sfântul Apostol Andrei, care se rostește în seara de 29 noiembrie, înainte de marea sărbătoare, are puteri divine și aduce protecție și bunăstare tuturor credincioșilor. Sfântul Andrei se celebrează an de an, pe 30 noiembrie, zi cu semnificație aparte pentru creștinii ortodocși.