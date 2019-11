VIDEO+FOTO Promovăm EURO cu trofeul Cupei Mondiale! O nouă gafă a Primăriei Capitalei?!

09:00

Costin Ștucan îl are invitat ACUM pe luptătorul român de MMA, Alexandru Lungu. „Muntele Bihorului”, așa cum este supranumit, are un palmares impresionant: 18 victorii și 5 înfrângeri la categoria „super grea”.Kickboxerul are un fizic impresionant. Cântărește 165 de kilograme la 183 de cm înălțime. ...