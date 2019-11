Actrița Natașa Raab, dezvăluiri cu ochii în lacrimi la două luni de la moartea soțului ei. „L-am strigat, am crezut că o să vină”

11:00

Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Kanal D, a fost desemnat CEO-ul anului, in cadrul Galei Business Arena Awards for Excellence 2019. Performanta Kanal D a fost celebrata in cadrul evenimentului care premiaza, an de an, personalitati din diverse domenii de activitate, care s-au facut remarcate prin rezultate exceptionale. In acelasi timp, Business Arena […]