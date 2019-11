Un tânăr de 19 ani din Cluj a violat și ucis o femeie de 90 de ani. Motivul este cutremurător

08:10

Un agent de poliţie din Prahova a șocat întreaga Românie după ce a făcut acest gest teribil. Colegilor lui nu le-a venit să creadă că a făcut asta la locul de muncă. Acum bărbatul este cercetat acum de superiori. Totul a ieșit la iveală când o tânără, cercetată într-un dosar de proxenetism, l-a reclamat că i-a […]