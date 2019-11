În ajunul Zilei Naționale a României, super-show de divertisment la TVR 2: ”Femei de 10, Bărbați de 10”

09:20

Despărțirea temporară de Antonia este o provocare serioasă pentru Alex Velea. Acesta participă la filămările pentru noul sezon ”Asia Express”, iar dorul de frumoasa parteneră de viață îl macină cotidian. Acesta este și motivul pentru care Alex Velea a oferit o declarație referitoare la intimitatea cuplului. Oboseala își spune cuvântul, ”Asia Express” fiind o piatră […] The post Alex Velea a dat tot din casă! A povestit cum face dragoste cu Antonia: „În patul meu…” appeared first on Cancan.ro.